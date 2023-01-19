السوداني: موازنتة 2023 ستلبي أهداف البرنامج الحكومي في محاربة الفقر وتوفير الخدمات

2023/01/19 | 12:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، صباح اليوم الخميس، اجتماعاً خُصص لمناقشة التفاصيل النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2023.

وقال السوداني في بيان أن "مشروع قانون الموازنة استغرق وقتاً من المناقشات، من أجل الوصول إلى موازنة منسجمة مع أولويات المنهاج الوزاري، وملبيةٍ لأهداف البرنامج الحكومي في محاربة الفقر وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، والإصلاح الاقتصادي، ومكافحة الفساد".

وأكد أهمية "الإسراع بإقرار قانون الموازنة من قبل مجلس النواب، لارتباطها بشكل مباشر في العديد من المسائل والملفات الاقتصادية والاجتماعية، وتساعد الحكومة في تنفيذ برامجها وستراتيجيتها بالمجالات والقطاعات الحيوية، التي من شأنها أن تقدم أفضل الخدمات للمواطنين".

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