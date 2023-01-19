2023/01/19 | 12:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cJxpcz7gong

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سيف صلاح عبد الغفور... عندما يجتمع إبداع التوزيع الموسيقي والتلحين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سيف صلاح عبد الغفور... عندما يجتمع إبداع التوزيع الموسيقي والتلحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).