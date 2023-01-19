اسعار الدولار تعاود القفز للأعلى لأرقام قياسية.. فعالية مبيعات البنك تنتهي مبكرًا

2023/01/19 | 12:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

عاودت اسعار صرف الدولار اليوم الخميس، للارتفاع لتصل في البورصات الى 163,700.

اما في الصيرفات فتجاوز سعر الـ100 دولار، الـمئة دولار الى 164,500 الف دينار.

وكانت اسعار الدولار قد انخفضت بشكل طفيف اليوم الخميس فور ظهور قائمة مبيعات مزاد العملة من قبل البنك المركزي والتي اظهرت ارتفاع المبيعات خلال اليوم الخميس مقارنة بيوم امس.

واظهرت نافذة بيع العملة، بيع 136.1 مليون دولار، ذهب 104 مليون دولار منها لتعزيز ارصدة الخارج لغرض الاستيراد، فيما بلغت المبيعات النقدية بيع 32 مليون دولار.

ويظهر بشكل جلي، مدى تأثر سوق اسعار الصرف بالمبيعات المتعلقة بالحوالات الخارجية وليس المبيعات النقدية، حيث فور ارتفاعها انخفضت اسعار صرف الدولار في البورصة الى 162.100 الف دينار لكل 100 دولار، بعد ان ارتفعت الى 163 الف دينار.

وكان هذا الارتفاع قد شكل قفزة بنسبة 0.6% مقارنة مع اسعار الافتتاح، حيث افتتحت بورصة الكفاح في بغداد على سعر 162.000 الف دينار لكل 100 دولار.

فيما بلغ سعر الشراء في الصيرفات 161 الف دينار لكل 100 دولار، اما سعر البيع فقد بلغ 162,500 الف دينار

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