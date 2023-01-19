2023/01/19 | 12:42 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل..رئيس الوزراء العراقي يصل إلى محافظة البصرة ويعقد اجتماعا عاجلا مع عدد من الوزراء ومحافظ البصرة

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