الحشد يعتقل تاجر مخدرات شمال شرقي بغداد

2023/01/19 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، اعتقال تاجر مخدرات بحوته 4 كغم من الكرستال في منطقة الشعب شمال شرقي بغداد.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من المديرية العامة للأمن والانضباط (التحقيقات والأمن الوقائي) اعتقلت تاجر مخدرات بحوته 4 كغم من الكرستال المخدر في منطقة الشعب شمال شرق بغداد".

وأضاف أنه "وبعد متابعة دقيقة للهدف المرصود تم إلقاء القبض على تاجر المخدرات الذي كان يحمل ٤ كيلو من مادة الكرستال المخدرة و قنابل يدوية عدد٢"، مؤكدا أنه "تم اعتقاله بعد استحصال الموافقات القضائية".

تحرير: ر.



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