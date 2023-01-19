القبض على 14 متهما بتهريب الادوية وضبط كميات كبيرة في 3 محافظات

2023/01/19 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

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وكالة الاستخبارات: ضبط كميات كبيرة من الادوية المهربة وغلق عدد من الصيدليات الوهمية والقبض على عدد من المتهمين في بغداد وصلاح الدين ونينوى===========تواصل وكاله الاستخبارات عملياتها الامنية بمتابعة عناصر الجريمة المنظمة من المتلاعبين بأرواح المواطنين المتاجرين بالادوية المهربة والمخالفة للظوابط والتعليمات وشروط الرقابة الصحيه وغلق الصيدليات الوهمية بالتعاون مع مفارز تفتيش وزارة الصحة، حيث اثمرت العملية عن غلق ٦ من الصيدليات والمحال الوهمية وضبط كميات كبيرة من الادوية تقدر بحوالي ٦٤طن و القاء القبض على ١٤ متهماً في بغداد وصلاح الدين ونينوى، تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حق المتهمين والمضبوطات اصوليا.==========١٩ كانون الثاني ٢٠٢٣

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