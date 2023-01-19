وزارة المالية تباشر إطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني

2023/01/19 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

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إشارة لكتابنا ذي العدد ٧٥٥٥٥ والمؤرخ في ٢٧ /١٢ / ٢٠٢٢ الخاص بصلاحية الصرف واستناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام المادة (١٣ - اولاََ) من الفصل الثالث من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ المعدلباشرت وزارة المالية / دائرة المحاسبة اليوم الخميس، ١٩ / ١ /٢٠٢٣ ، إطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر كانون الثاني الحالي .وتدعو الوزارة كافة وحدات الانفاق التابعة للوزارات ، الى مراجعة مقر الوزارة / دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدء باجراءات التمويل .وزارة المالية#المكتب_الإعلامي٢٠٢٣/١/١٩

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