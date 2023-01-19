بالصور.. عدسة (بغداد اليوم) ترصد الاجواء داخل ملعب جذع النخلة

2023/01/19 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

رصدت عدسة وكالة بغداد اليوم، اليوم الخميس، امتلاء ملعب جذع النخلة بالجماهير، في حين بقيت مقاعد جماهير المنتخب العماني فارغة تنتظر وصولهم.

وفي ذات السياق، أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إغلاق بوابات ملعب جذع النخلة بعد امتلائه بالجماهير.

وقال الشمري في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إنه "تم اغلاق بوابات ملعب جذع النخلة بعد امتلائه بالجماهير".

وأضاف أننا "لن نسمح لأي أحد بالدخول بعد إغلاق بوابات ملعب جذع النخلة".

وأشار الى أنه "تم فتح ملعب الميناء أمام الجماهير، ونشر عشرات الشاشات بالساحات العامة في البصرة لتخفيف الزحم الجماهيري على ملعب جذع النخلة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، عن احتمالية نقل نهائي خليجي 25 الى بلد ثانٍ في حال استمر الزخم الجماهيري على ماهو عليه الان.

وذكر محافظ البصرة في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أنه "نبحث مع الاتحاد الخليجي عن آلية من أجل تلافي الزخم وتنظيم تفويج الجماهير للدخول الى ملعب جذع النخلة".

وأضاف أن "الاتحاد الخليجي أبلغنا بإمكانية إجراء المباراة في بلد ثان إذا استمر الوضع على ما هو عليه".

تحرير: ر.



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