السوداني يصل البصرة للوقوف على التحضيرات لنهائي خليجي 25

2023/01/19 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

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رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يصل إلى محافظة البصرة ويعقد اجتماعاً عاجلاً مع عدد من الوزراء ومحافظ البصرة للوقوف على التحضيرات الخاصة بنهائي خليجي 25

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السوداني يصل إلى البصرة ويعقد اجتماعاً عاجلاً مع عدد من الوزراء والمحافظ اسعد العيداني #العراق #البصرة #خليجي_25 #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/sfkrIqStco

— قناة التغيير الفضائية (@AlTaghierTV) January 19, 2023

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