رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يرأس اجتماعاً لمناقشة التفاصيل النهائية لمشروع قانون الموازنة

2023/01/19 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، صباح اليوم الخميس، اجتماعاً خُصص لمناقشة التفاصيل النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2023.

وبين السيد السوداني أن مشروع قانون الموازنة استغرق وقتاً من المناقشات، من أجل الوصول إلى موازنة منسجمة مع أولويات المنهاج الوزاري، وملبيةٍ لأهداف البرنامج الحكومي في محاربة الفقر وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، والإصلاح الاقتصادي، ومكافحة الفساد.

وأكد السوداني على أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة من قبل مجلس النواب، لارتباطها بشكل مباشر في العديد من المسائل والملفات الاقتصادية والاجتماعية، وتساعد الحكومة في تنفيذ برامجها وستراتيجيتها بالمجالات والقطاعات الحيوية، التي من شأنها أن تقدم أفضل الخدمات للمواطنين.

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