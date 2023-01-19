مقدم برنامج

2023/01/19 | 13:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان محيط ملعب البصرة الدولي قد شهد وقوع عشرات حالات الاختناق والاصابات.

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