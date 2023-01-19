الصين تتهم وسائل إعلام غربية بالتحيز في تغطية وباء كورونا

2023/01/19 | 13:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت الصين بعض وسائل الإعلام الغربية بالتحيز والتشهير والتلاعب السياسي في تغطيتها لقرار بكين بوقف استراتيجية “صفر كوفيد” الصارمة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد.وتحدثت صحيفة الشعب اليومية “بيبولز ديلي” الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم في افتتاحيتها عما وصفته بـ”إجراءات … Readmore

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