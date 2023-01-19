2023/01/19 | 13:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يرأس اجتماعاً لمناقشة التفاصيل النهائية لمشروع قانون الموازنة

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