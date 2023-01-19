العراق.. مصرع مشجع وإصابة العشرات خلال التدافع لحضور

2023/01/19 | 13:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي مشجع حتفه وأصيب عشرات آخرون بجراح متفاوتة في حادث تدافع في محيط ملعب المدينة الرياضية قبيل المباراة النهائية لكأس الخليج العربي، وفقا لمراسل الحرة.

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