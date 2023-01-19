المالية تباشر إطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة العراقية لشهر كانون الثاني

2023/01/19 | 13:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة المالية / دائرة المحاسبة، الخميس، إطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر كانون الثاني الجاري.

ودعت الوزارة في بيان اليوم، إلى وحدات الانفاق التابعة للوزارات ، الى مراجعة مقر الوزارة / دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدء بإجراءات التمويل.

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