بطول يصل لـ8 أقدام.. شاهد لقطات نادرة للغاية لحبار عملاق قرب سواحل اليابان

2023/01/19 | 13:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجه يوسوكي تاناكا حبارًا عملاقًا يبلغ طوله 8 أقدام أي ما يقرب من مترين ونصف المتر وذلك أثناء الغوص برفقة زوجته في المياه قبالة الساحل الغربي لليابان.وقد قام بتصوير مشاهد غاية في الندرة لذلك الحبار العملاق.

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