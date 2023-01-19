2023/01/19 | 13:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يسجل أكثر من 4500 حالة طلاق خلال شهر المركز الخبري الوطني.

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