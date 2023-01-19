2023/01/19 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تايبه – (رويترز)

قال رئيس الوزراء التايواني سو تسينج تشانغ عبر صفحته على فيسبوك إنه قدم استقالته مع استقالة حكومته إلى الرئيسة تساي إنغ ون اليوم الخميس، وذلك قبل تعديل وزاري كان متوقعا إلى حد كبير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس وزراء تايوان يعلن استقالة حكومته) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس وزراء تايوان يعلن استقالة حكومته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).