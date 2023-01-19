عاجل : المالية تباشر إطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة العراقية لشهر كانون الثاني

2023/01/19 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية تباشر إطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة العراقية لشهر كانون الثاني

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