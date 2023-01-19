ضبط ادوية مهربة وغلق عدد من الصيدليات

2023/01/19 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، ضبط كميات كبيرة من الادوية المهربة وغلق عدد من الصيدليات الوهمية والقبض على عدد من المتهمين في بغداد وصلاح الدين ونينوى.

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