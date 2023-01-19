بقصد تضليل القضاء.. الحبس الشديد بحق متهم بافتعال اثار تعذيب على جسده

2023/01/19 | 14:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم

الخميس، حكماً بالحبس الشديد لمدة

سنتين بحق مدان قام بافتعال اثار تعذيب

على جسده والاخبار كذباً بتعذيبه من قبل

القائم بالتحقيق قاصداً احداث النتيجة

الجرمية.

وذكر المر

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