"أبعدوا عن التدافع".. خالد جاسم يوجه رسالة إلى الجماهير العراقية

2023/01/19 | 14:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الإعلامي القطري خالد جاسم، اليوم

الخميس، رسالة الى الجماهير العراقية

في محافظة البصرة.

وقال جاسم في "تغريدة" تابعتها وكالة نون

الخبرية، "الجماهير العراقية ارجوا

منكم التعاون مع رجال الامن، وعدم

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