شاهد بالفيديو.. ذي قار.. منطقة الشرقية وسط الناصرية من المناطق المنسيه على مدار أكثر من 50 عاما

2023/01/19 | 14:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Wth5_DgNxH4

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