توجيه من الدفاع المدني للجماهير قبيل انطلاق نهائي خليجي 25

2023/01/19 | 14:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم الاف المشجعين الملعب.

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