2023/01/19 | 14:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد محافظ البصرة أسعد العيداني، نهائي خليجي 25 قائم في موعده المحدد عند الساعة السابعة من مساء اليوم.

وقال العيداني في تصريحات متلفزة إن “الجماهير انسحبت من محيط جذع النخلة ونهائي خليجي 25 في موعده وبعض المصابين في حادث التدافع حالتهم حرجة”، مبيناً أن “وزارة الصحة لم تعلن تسجيل حالة وفاة بحادثة التدافع”.

وبين أن “الوضع في ملعب جذع النخلة لم يخرج عن السيطرة والجماهير تراجعت بعد أنباء نقل نهائي خليجي 25 إلى خارج العراق”، مشيراً إلى “إغلاق ملعب جذع النخلة بعد اكتمال دخول الجماهير”.

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