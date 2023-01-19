رئيس محكمة استئناف نينوى يستقبل رئيس هيئة النزاهة

2023/01/19 | 14:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس محكمة استئناف نينوى القاضي رائد حميد مصلح على “ضرورة الاسراع في إنجاز الدعاوى المحالة من هيئة النزاهة”. جاء ذلك خلال استقباله اليوم رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون وبحضور نواب رئيس محكمة استئناف نينوى حيث تم بحث افضل السبل لانجاز التحقيق في القضايا الخاصة بجرائم الفساد الاداري والمالي.

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