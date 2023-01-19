2023/01/19 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد اخر مستجدات الاستعدادت لنهائي خليجي 25 في البصرة ..مئات الالاف يحتشدون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاهد اخر مستجدات الاستعدادت لنهائي خليجي 25 في البصرة ..



مئات الالاف يحتشدون قناة التغيير الفضائية.

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