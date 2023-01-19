وفاة مشجع وإصابة العشرات بتدافع قُبيل نهائي «خليجي25»

2023/01/19 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي شخص واحد على الأقل، وتعرض العشرات لإصابات إثر تدافع بين مشجعين توافدوا منذ صباح اليوم إلى أمام ملعب جذع النخلة في البصرة بالعراق لمتابعة المباراة النهائية لكأس الخليج «خليجي25»، التي تجمع بين العراق وعُمان عند الساعة 7 مساء (16:00 بتوقيت جرينتش).

وأكدت جهات مختصة إصابة 60 شخصاً على الأقل نتيجة التدافع بين الجماهير وفق «السومرية نيوز».

ووصل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى البصرة، وعقد اجتماعاً مع قيادات المحافظة بعد حادث التدافع.ووجّه رئيس الوزراء العراقي، رسالة للجماهير بضرورة التحلي بالحرص والروح الوطنية لإنجاح اليوم الختامي لبطولة «خليجي 25» وسط حشود غفيرة من المشجعين تتواجد أمام استاد البصرة.بدوره، قال محافظ البصرة: «إذا استمر التدافع فقد يتم نقل المباراة النهائية لخليجي 25 خارج العراق».وفرضت قوات الأمن العراقية إجراءات مشددة في مدينة البصرة، كما منعت الجمهور من دخول الملعب، أو التواجد على مسافة قريبة منه، وذلك بعد زحف غير مسبوق نحوه.ويتطلع منتخب «أسود الرافدين» للظفر بلقب رابع في تاريخه والأول منذ ما يقارب 35 عاماً، وتحديداً منذ 1988 في السعودية.في المقابل، يطمح «الأحمر» العماني إلى لقب ثالث وأول منذ 2018.ويحتضن ملعب البصرة الدولي في العراق آخر مباريات بطولة كأس «خليجي 25» بين المنتخب العراقي وضيفه العماني، في تحدي اللقب.

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