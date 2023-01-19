الليرة اللبنانية تبلغ قاعا جديدا عند 50 ألفا للدولار

2023/01/19 | 15:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متعاملون في سوق الصرافة بلبنان لرويترز إن الليرة اللبنانية سجلت، الخميس، مستوى منخفضا غير مسبوق جديدا عند 50 ألف ليرة للدولار، مما ينطوي على تراجع في قيمتها بأكثر من 95 بالمئة منذ انهيار النظام المالي في البلاد في العام 2019.

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