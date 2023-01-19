"خليجي 25"... وفاة شخص وإصابة 60 بسبب تدافع الجماهير

2023/01/19 | 15:04 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب التدافع الشديد بين عشرات الآلاف من الجماهير، التي توافدت على محيط استاد جذع النخلة في مدينة البصرة بالعراق، في وفاة شخص على الأقل، وإصابة 60 مشجعاً بجروح.

ورصدت وسائل إعلام عراقية محلية ووكالات أنباء عالمية توافد ما يزيد على 150 ألف مشجع خارج استاد البصرة الدولي لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الخليج العربي لكرة القدم التي تجمع بين العراق وعمان.

وقال مصدر طبي، فضّل عدم الكشف عن هُويته للصحافة الفرنسية، إن "شخصاً فارق الحياة، فيما أصيب 60 بمحيط استاد (جذع النخلة)"، من جراء تدافع آلاف المشجعين الذين لا يحملون بطاقات، ويريدون مشاهدة المباراة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنه وصل إلى محافظة البصرة، وعقد اجتماعاً عاجلاً مع عدد من الوزراء والمحافظ، للوقوف على التحضيرات الخاصة بالمباراة النهائية.

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وأشار محافظ البصرة أسعد العيداني إلى أن المباراة النهائية "قد تلغى" إذا استمر التدافع بين الجماهير.

ووقعت حادثة سابقة، الإثنين 16 يناير (كانون الثاني) الحالي، على هامش منافسات كأس الخليج، حيث لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم نتيجة اصطدام حافلتهم بشاحنة على طريق دولي بين الناصرية والبصرة في جنوب العراق، بينما كانوا متوجهين لمشاهدة مباراة قطر والعراق، في نصف نهائي البطولة.

وقال عبد الحسين الجابري، مدير الطب العدلي في محافظة ذي قار الواقعة جنوب العراق ومركزها الناصرية، أن "خمسة جرحى كذلك أدخلوا مستشفى الناصرية العام، اثنان منهم في حال خطرة، وزودا بجهاز تنفس، وثلاثة آخرين تعرضوا إلى كسور مختلفة".

وكان المنتخب العراقي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره القطري في نصف النهائي، بينما فجر المنتخب العماني مفاجأة بإقصاء حامل اللقب المنتخب البحريني ليصل إلى النهائي على أمل تحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

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