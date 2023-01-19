خلاف الحلبوسي ومحافظ الانبار.. احد شيوخ المحافظة يصفه بـ

2023/01/19 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

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وصف أركان الطرموز، أحد شيوخ عشائر الأنبار، اليوم الخميس، الخلاف بين محافظ الانبار علي فرحان ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بأنه "وصل لدرجة عميقة جدا".

وقال الطرموز لـ (بغداد اليوم)، أن "محافظ الانبار رفض حضور أي اجتماع مع الحلبوسي بسبب الضغوط التي تمارس عليه من قبل فريق الحلبوسي وحزب تقدم".

وأضاف أن "المحافظ طلب من شيوخ العشائر مساندته لإيقاف الضغوط، كونه لايستطيع التحرك والعمل، وهو رجل خدم محافظة الأنبار وأغلب العشائر في الأنبار ومضايفها أصبحت تدعم المحافظ".

يشار الى أن القوى السنية تعمل على انهاء الخلافات بين محافظ الانبار علي فرحان الدليمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لكنها تفشل بسبب اصرار الاخير على موقفه.

وذكرت مصادر لـ (بغداد اليوم)، أن "القوى السنية فشلت بعقد اجتماع في منزل خميس الخنجر لحل المشكلة بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ومحافظ الأنبار علي فرحان".واضافت أن "الاجتماع فشل لأن الحلبوسي أراد أن يعقد في بغداد والمحافظ أصر بأن يعقد بالأنبار أمام شيوخ العشائر".

من جهته، قال عضو التحالف فارس الفارس في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن “الخلافات نشبت داخل المكون السني منذ تولي محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان بسبب عمله بطريقة انفرادية وتهيئة مصالحه الحزبية على المصلحة العامة، كاشفا عن "اجتماع مرتقب يضم القوى السياسية السنية باستثناء حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تمهيداً لـ”عزله” من المشهد السني.

تحرير: أ.ق

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