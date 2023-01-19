عمليات البصرة: ملعب الميناء متاح لمشاهدة نهائي خليجي 25 بالشاشات العملاقة

2023/01/19 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أكدت قيادة عمليات البصرة، اليوم الخميس، أن ملعب الميناء متاح لمشاهدة نهائي خليجي 25 بالشاشات العملاقة.

وذكر إعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "لمن يود مشاهدة حفل الختام ومباراة منتخبنا الوطني عبر شاشات ملعب الميناء الأولمبي سيكون ملعب الميناء متاح للجميع مجاناً".

وأضاف أنه "سيكون خليل البلوشي معلقاً على مباراة منتخبنا الوطني والمنتخب العماني من داخل الملعب"، مشيراً الى أنه "الأجواء ستكون جميلة في ملعب الميناء الأولمبي".

تحرير: أ.ق

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