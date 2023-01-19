قفزة جنونية لاسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي

2023/01/19 | 15:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل

الدينار العراقي، اليوم الخميس، في

البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد لتسجل

اعلى من 165 الف دينار.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، إن

بورصتي الكفاح والحارثية المركزيت

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