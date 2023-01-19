اتحاد الكرة يؤكد إقامة المباراة النهائية في موعدها المحدد

2023/01/19 | 15:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم،

اليوم الخميس، إقامة المباراة النهائية

بين المنتخب الوطني العراقي ونظيره

العماني في كأس الخليج العربي "خليجي 25"

في موعدها المحدد، وذلك بعد الانباء

التي تحدثت عن الغاءه

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