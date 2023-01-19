جدول.. إحصائية الزواج والطلاق لشهر كانون الأول 2022

2023/01/19 | 15:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم

الخميس، إحصائية عقود الزواج والطلاق

لشهر كانون الأول 2022، فيما سجلت المحاكم

العراقية أكثر من 4000 حالة طلاق.

وأشارت وثيقة صادرة من المجلس

وحصلت وكالة نون الخبرية على ن

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