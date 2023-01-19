هل بات نهائي

2023/01/19 | 15:23 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوضى كبيرة بين جماهير المنتخب العراقي في محيط الملعب (أحمد الربيعي/ فرانس برس)

رغم ما سبق مواجهة نهائي كأس "خليجي 25"، بوفاة مشجع عراقي وإصابة عشرات آخرين بجروح متفاوتة، في حادث تدافع بمحيط ملعب المدينة الرياضية "جذع النخلة"، إلا أن المباراة النهائية قائمة في موعدها المحدد.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تشير إلى إمكانية تأجيل اللقاء إلى وقت لاحق، في الوقت الذي أكد فيه محافظ البصرة أسعد العيداني في تصريحات صحافية، أن "اتحاد كأس الخليج العربي أبلغنا بإلغاء ونقل المباراة النهائية إلى أرض محايدة في حال بقاء وضع الجماهير على هذا الحال"، لكن المباراة ستقام في موعدها المقرر.

وفي تصريح حصري لـ"العربي الجديد"، أكد، أحمد الموسوي، رئيس اللجنة الإعلامية في بطولة "خليجي 25"، الخميس، أن المواجهة ستقام في موعدها المحدد (7 مساء بتوقيت بغداد).

وأكد المصدر نفسه، إغلاق بوابات ملعب جذع النخلة بعد امتلائه بالجماهير، في الوقت الذي بدأت فيه الجماهير الانسحاب من الشوارع المؤدية إلى المدينة الرياضية.

🚨🚨عاجل الآن إجتماع اللجنة المنظمة لبطولة الخليج مع إتحاد الكرة والمحافظ واحتمال تأجيل المباراة بسبب عدم سيطرة القوات الأمنية على الوضع الحالي#خليجي_زين25pic.twitter.com/UXDivHqW8o

— اخبار خليجي 25 | News ™ (@news_q22) January 19, 2023

ومن المقرر أن تصل الفنانة الإماراتية أحلام رفقة الفنان العراقي ماجد المهندس على طائرة واحدة، لإحياء حفل الختام، الذي سيقدمه الإعلامي القطري محمد سعدون الكواري، بحسب المصدر نفسه.

ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة نظيره العماني مساء الخميس، في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 25"، على استاد جذع النخلة بمدينة البصرة العراقية.

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— IRAQ F.A.



(@IRAQFA) January 19, 2023

#عاجل_الان #خليجي_25 شاهد لقاء صحفي مع اسعد العيداني محافظ البصرة #احتمال_الغاء_المبارات_بين #العراق #عمان بسبب اعداد الجمهور المتواجد على اسوار الملعب #خليجي_25_بصراوي.



#خليجي_25_البصره pic.twitter.com/M8lXZDLVtv

— حسين ال فهادي (@hu78ss) January 19, 2023

اجتياح مدرجات الجمهور العماني

في المقابل، اجتاحت مجموعة من الجماهير العراقية المدرجات المخصصة لجماهير المنتخب العُماني، في ملعب (جذع النخلة)، حيث حدد اللجنة المنظمة في وقت سابق، 5 آلاف مقعد لجماهير المنتخب الضيف، لكن على ما يبدو أنها لن تكون قادرة على حضور اللقاء، بعد امتلاء مقاعدها بالجماهير العراقية.

خاص للكاس..



الجمهور العراقي يستحوذ على المدرج المخصص للجمهور العماني#خليجي_زين25#قنوات_الكاس pic.twitter.com/iXxLcmrInO

— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023

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