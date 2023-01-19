انتقمت منهم بطريقتها.. شاهد ماذا فعلت امرأة لم يُسمح لها بركوب طائرة في المطار

2023/01/19 | 15:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقي القبض على امرأة يوم الثلاثاء بعد أن قالت الشرطة الأمريكية، إنها قامت برش عدد من الأشخاص بمطفأة حريق واعتدت على عدد من الضباط في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي بولاية جورجيا الأمريكية.

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