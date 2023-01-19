عمليات البصرة: سيطرنا على تزاحم الجماهير بمحيط ملعب جذع النخلة

2023/01/19 | 15:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي، اليوم الخميس، انسحاب الجماهير من محيط ملعب جذع النخلة، فيما أشار إلى انخفاض الضغط على بوابات الملعب.

وقال الماجدي بحسب الوكالة الرسمية، إن “غالبية المتجمهرين في محيط ملعب جذع النخلة بدأوا بالانسحاب نحو بوابات الخروج”، مبينا أن “الاستطلاع الجوي أكد لنا أن الخروج الجماهيري من الملعب أكثر من الدخول”.

وأضاف أن “الضغط على جميع بوابات الملعب بدأ ينخفض”، مشيراً الى أن “ما حصل اليوم من تزاحم، كان بسبب الأعداد الغفيرة من الجماهير التي فاقت التوقعات وباضعاف جماهير افتتاحية البطولة”.

وأكد الماجدي أن “القوات الأمنية سيطرت على حالات التزاحم”.

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