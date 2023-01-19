مطار البصرة الدولي يستقبل أكثر من 35 رحلة جوية خـلال 24 ساعة الماضية

2023/01/19 | 15:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الخميس، استقبال مطار البصرة الدولي أكثر من 35 رحلة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت السلطة، في بيان، أن “رئيس سلطة الطيران المدني العراقي عماد عبد الرزاق الأسدي اشرف، اليوم، على تقديم جميع الخدمات والتسهيلات اللازمة أمام الطائرات القادمة لمطار البصرة الدولي”.

وأكد الأسدي، بحسب البيان، أن “الملاكات الفنية والهندسية والجهات الساندة في مطار البصرة الدولي استنفرت كافة طاقاتها من أجل استقبال طائرات الوفود الرسمية الدولية والحكومية والجماهيرية للمشاركة في إختتام فعاليات بطولة خليجي 25 “.

وأضاف، أن “مطار البصرة الدولي أستقبل خـلال 24 ساعة الماضية أكثر من 35 رحلة جوية قادمة من مختلف الدول الاجنبية والعربية ومدن العراق للمشاركة في نهائي كأس الخليج”.

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