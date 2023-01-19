2023/01/19 | 15:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة التربية ، اليوم الخميس ، ان الأيام القادمة ستشهد افتتاح أربع مدارس في واسط فيما بينت ان المحافظة تسجيل تقدما في انجاز المشاريع الاستثمارية ضمن مشروع الوزارة رقم (1) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تعلن قرب افتتاح 4 مدارس في واسط المركز الخبري الوطني.

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