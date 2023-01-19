البرلمان الالماني يصوت بالاجماع على الاعتراف بالابادة الجماعية الايزيدية ..

2023/01/19 | 15:48 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – برلين صادق البرلمان الالماني عصر يوم الخميس الموافق 19/1/2023 و بالاجماع على الاعتراف بالابادة الايزيدية ،ىحضور امير الايزيدية و اعضاء من المجلس الروحاني و منظمات و جمعيات و شخصيات ايزيدية ..سابقاً نشرت ايزيدي 24 مسودة القانون الخاص بالابادة الايزيدية

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