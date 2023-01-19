الاتحاد العماني يُعيد جماهيره المتواجدة في مطار البصرة الى السلطنة

2023/01/19 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم — البصرة

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الخميس، إعادة جماهيره المتواجدة في مطار البصرة الى سلطنة عمان.

وذكر الاتحاد العماني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد التشاور مع الجهات المختصة في سلطنة عُمان، وحفاظاً على سلامة الجماهير العُمانية، ودعماً للأشقاء في جمهورية العراق لإنجاح اللقاء الختامي، فقد تقرر عودة الجمهور المتواجد في مطار البصرة الدولي إلى سلطنة عُمان".

وأضاف أنه "ننوه للجماهير المتواجدة في محيط الاستاد بعدم القدوم للملعب، وذلك لامتلاء المدرجات المخصصة للجماهير".

تحرير: ر.



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