2023/01/19 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، القاء القبض على متهمين اثنين وضبط اكثر من مليون علبة دوائية تالفة في بغداد.

وذكر إعلام الشرطة لاتحادية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفق مذكرة قضائية، وبجهد أمني واستخباري متميز، تمكن فريق أمني مشترك من اللواء السابع شرطة اتحادية ومفرزة من جهاز الأمن الوطني ومديرية الأمن الاقتصادي ومكتب أمن العامرية من مداهمة دار سكني عبارة عن مخزن في منطقة العامرية ببغداد".

وأضاف أن "الدار السكني تم بداخله ضبط أدوية مختلفة منتهية الصلاحية والمقلدة وبواقع أكثر من مليون علبة دوائي" مشيرا الى أنه "تم القاء القبض على شخصين داخل المخزن".

واكد البيان، أنه "تم احالتهما مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهما".

تحرير: ر.



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