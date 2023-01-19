أمن الحشد يتدخل لتنظيم الدخول الى مباراة نهائي خليجي 25 (صور)

2023/01/19 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

اظهرت صور حصلت عليها (بغداد اليوم)، عناصر مديرية أمن الحشد وهم يقومون بتنظيم دخول الجماهير الرياضية الى ملعب جذع النخلة وسط محافظة البصرة، لحضور المباراة النهائية لخليجي 25.

وفي صباح اليوم، توافدت الجماهير الرياضية، لمشاهدة مباراة منتخب العراق وعمان في نهائي كأس الخليج العربي والذي يقام في ملعب جزع النخلة بمدينة البصرة، فيما اقتحم عدداً كبير من الجماهير بوابات الملعب بشكل عشوائي، مما أدى إلى عدم السيطرة على الموقف ووفاة شخص وإصابة 60 آخرين بسبب التصادم والزحام الشديد.

وفي وقت سابق، أكدت قيادة عمليات البصرة، أن ملعب الميناء متاح لمشاهدة نهائي خليجي 25 بالشاشات العملاقة.

وذكر إعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "لمن يود مشاهدة حفل الختام ومباراة منتخبنا الوطني عبر شاشات ملعب الميناء الأولمبي سيكون ملعب الميناء متاح للجميع مجاناً".

وأضاف أنه "سيكون خليل البلوشي معلقاً على مباراة منتخبنا الوطني والمنتخب العماني من داخل الملعب"، مشيراً الى أنه "الأجواء ستكون جميلة في ملعب الميناء الأولمبي".

وتشهد المدينة الرياضية في البصرة، إقامة مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره العماني في نهائي بطولة كأس الخليج العربي 25، والتي انطلقت في السادس من الشهر الحالي، بمشاركة ثمان منتخبات هي العراق وقطر والسعودية والكويت وعمان والبحرين والامارات واليمن.

تحرير: أ.ق

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