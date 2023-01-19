واشنطن بوست: هكذا تحول كأس الخليج في العراق إلى تظاهرة للوحدة العربية

2023/01/19 | 16:11 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا يسلط الضوء على الأجواء التي تجري فيها بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25) التي يستضيفها العراق لأول مرة منذ عام 1979، مشيرة إلى أن البطولة تحولت لاحتفالية بالوحدة العربية.

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