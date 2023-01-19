مساع لزيادة التخصيصات المالية بالموازنة لدعم الدراما والانتاج التلفزيوني

2023/01/19 | 16:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤولياتهم كبيرة في مواجهة الافكار الدخيلة والمشاكل التي يواجهها المجتمع عموما والشباب.

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