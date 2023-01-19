2023/01/19 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yhAFTo56Ctg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من امام ملعب جذع النخلة .. اخر الاستعدادت لـ مباراة العراق و عمان | خليجي 25 في البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من امام ملعب جذع النخلة .. اخر الاستعدادت لـ مباراة العراق و عمان | خليجي 25 في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).