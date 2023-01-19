رأى انها ستذهب لركلات الترجيح.. “الإعلام الرياضي الخليجي” يفصح عن توقعه بشأن المباراة النهائية

2023/01/19 | 16:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شخّص الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، اليوم الخميس، أداء الفريقين العراقي والعماني ونقاط قوتهما وضعفهما، وذلك قبيل انطلاق مباراتهما الختامية في بطولة كأس الخليج 25 في محافظة البصرة الساعة السابعة من مساء اليوم، متوقعا عدم حسم النتيجة في وقت المباراة الأصلي بل ستذهب إلى ركلات الترجيح.

وقال رئيس الاتحاد، سالم الحبسي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “المنتخب العماني عمل معسكرا قبل البطولة في دبي، وأصبح الفريق يمتلك خبرة جيدة رغم نقص 7 لاعبين من الذين شاركوا في تصفيات كأس العالم، لكن المدرب فرانكو لديه الحلول كما شاهدناه في المباراة السابقة”.

وأضاف الحبسي، أن “مباراة اليوم صعبة لكونها نهائية، وقد تؤثر فيها الكثير من الامور خاصة على المنتخب العراقي كونه سيكون تحت ضغط جماهيري كبير، كما أن المنتخب العماني لديه اصابات مؤثرة اذ يغيب عنها امجد الحارثي، ولكن المدرب وضع حلولا كثيرة لهذه الغيابات، كما عوضها في مباراتي السعودية والبحرين”.

وأوضح أن “جميع المنتخبات تمتلك نقاط قوة وضعف، وأن نقاط قوة المنتخب العراقي انه يلعب بين جمهوره وارضه ولديه قوة بدنية لمعظم لاعبيه وهذا يعطيه الافضلية، وكذلك استخدم الضغط العالي في معظم مبارياته السابقة، أما نقاط الضعف فهي في خط الدفاع فهناك ثغرات ممكن أن تستغل بشكل كبير”.

وتابع ان “هذه المباراة ستكون مختلفة تماما عن حفل الافتتاح التي لعب فيها الفريقان العراقي والعماني وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، بالرغم من أن الضغوط نفسها موجودة اليوم لكن اعتقد ان الفريقين وتجربتهما وخبرتهما وتأهلهما إلى المباراة النهائية ستجعلهما يقدمان مستوى عال، ومن المتوقع ان لا تنتهي المباراة في وقتها الاصلي بل تذهب إلى ركلات الجزاء”.

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