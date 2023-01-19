عبدالله يطالب الحكومة التركية بملاحقة مرتكبي جريمة قتل العائلة العراقية

2023/01/19 | 16:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ادان نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، الخميس، جريمة الإعتداء على عائلة عراقية كردية داخل تركيا.

وذكر عبد الله في بيان : ندين وبشدة جريمة الإعتداء الآثم على عائلة عراقية كردية من محافظة دهوك التي تعرضت يوم أمس لإطلاق نار داخل الأراضي التركية في الطريق الرابط بين نصيبين – ماردين، وأدى إلى إستشهاد اربعة واصابة اخر .

وطالب عبدالله الحكومة التركية بملاحقة مرتكبي هذه الجريمة والقصاص منهم بالقانون، داعيا لضرورة إطلاع مجلس النواب على حيثيات الإعتداء عبر وزارة الخارجية والسفارة العراقية في تركيا.

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