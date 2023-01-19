شاهد كيف خنقت العبرة رئيسة وزراء نيوزيلندا أثناء إعلان استقالتها

2023/01/19 | 16:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت أصغر سيدة يتم انتخابها رئيسة للحكومة، وثاني سيدة تلد وهي في منصبها، وفي السنوات الخمس الماضية كافحت سلسلة من التحديات غير المسبوقة.قبل وقت قصير أعلنت جاسيندا أرديرن أنها ستتنحى عن منصبها رئيسة لوزراء نيوزيلندا

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